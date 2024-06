Stiri pe aceeasi tema

- Primii ani din viața celor mici reprezinta perioada ideala in care le poți insufla pasiuni și placeri in funcție de locurile pe care le viziteaza și activitațile pe care le desfașoara. Daca iți dorești sa il indrumi catre un sport benefic pentru o dezvoltare armonioasa, fizica și psihica, escalada este…

- Pentru cei care nu vor sa renunțe la fumat, exista și alternative fara fum. Printr-un eveniment „Open science”, cei de la Philip Morris International au prezentat ce dispozitive au dezvoltat in acest sens.

- In episodul 16 din sezonul 6 de Medicool, Dr. Mihail Pautov a vorbit cu Ioana Dunca, medic neurolog, și cu Cristian Draghiceanu, fiziokinetoterapeut și osteopat, despre efectele tehnologiei asupra sanatații oamenilor.

- Sporturile de contact, cum ar fi boxul, rugby-ul, fotbalul sau artele marțiale, ofera numeroase beneficii pentru sanatate, inclusiv imbunatațirea condiției fizice, a rezistenței și a disciplinei. Cu toate acestea, aceste activitați vin la pachet cu riscuri semnificative pentru sanatatea dentara. Impactul…

- Intr-o lume tot mai agitata, uitam cu desavarșire care sunt beneficiile mersului pe jos și ale plimbarilor in natura, impactul asupra sanatații noastre fizice și mentale fiind unul profund.

- Oamenii de știința preocupați de incercarea de a incetini procesul de imbatranire și chiar de a inversa ceasul biologic al organismului. Printre soluțiile populare se numara și consumul de suplimente de vitamina D, care joaca un rol esențial in menținerea sanatații mușchilor și oaselor, de obicei afectate…

- Indiferent daca cred sau nu in ele, de-a lungul timpului, oamenii au lansat mai multe teorii in ceea ce privește moartea suspecta a celor mai cunoscute vedete de la Hollywood și a personalitaților istorice, noteaza click.ro. Ce spun ele? Michael Jackson De exemplu, Michael Jackson a murit la 25 iunie…

- 4 consilii școlare din Canada contesta in justiție impactul negativ al rețelelor sociale asupra educației și sanatații mintale a elevilor. The post CANADA Facebook, TikTok și Instagram, date in judecata de școlile din Canada pentru impactul negativ asupra educației și sanatații mintale a elevilor first…