- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a declarat ca guvernul american continua sa retina un transport de bombe catre Israel, din cauza ingrijorarilor ca acestea ar putea fi folosite in zone urbane din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.

- Cred ca fecare dintre noi are un radio preferat. Al meu este unul din Statele Unite ale Americii, statul California mai exact. Am auzit de... The post Radio Paradise – un radio american ce a ajuns pe terasele barurilor aradene – Interviu peste ocean appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Incendiile de padure in Canada au dus la evacuarea a mii de oameni din calea flacarilor. Premierul tarii, Justin Trudeau, se teme ca amploarea incendiului prevesteste o perioada sumbra pentru tara. In regiunile Alberta si Columbia Britanica din Canada, flacarile mistuie celebrele paduri boreale, iar…

- "Ucrainenii isi rationalizeaza munitia de ceva vreme (...), asa ca rusii, pe scurt, au reluat initiativa", a declarat presei responsabilul militar american, sub rezerva anonimatului., relateaza AFP, citat de Agerpres.Ajutorul militar din partea aliatilor "le va permite ucrainenilor sa inceapa sa reia…

- In ediția de astazi a emisiunii Visul romanesc - Succes american este prezentata povestea lui Catalin, un fotbalist roman care a schimbat destinul multor copii in Statele Unite ale Amerciii! A pornit de jos și a reușit sa ajunga pe culmile succesului!

- Vești proaste pentru Beijing: economia chineza stagneaza și incepe sa se blocheze. Celebrul economist american Nouriel Roubini, cel care a prognozat criza globala din 2008, face o analiza severa asupra stagnarii economiei chineze. Nouriel Roubini spune ca, desi pe moment este doua economie a lumii,…

- Brian Pritchard, un oficial republican din statul Georgia a primit o amenda dupa ce a votat ilegal, informeaza Rador Radio Romania. Un oficial republican din statul american Georgia, care a sustinut ca ultimele alegeri prezidentiale i-au fost furate lui Donald Trump, a primit o amenda de 5.000 de…

- Polonia "intarește" granița cu Republica Belarus cu militari, a comunicat ministrul apararii al Poloniei, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, relateaza agenția de presa PAP, preluata de Rosbalt, informeaza Rador Radio Romania. Potrivit afirmațiilor acestuia, trupe suplimentare vor fi trimise in voievodatele…