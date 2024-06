Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Igor Gorgan, fost șef al Statului major din armata Republicii Moldova, este acuzat de tradare prin transmiterea de informații sensibile despre apararea națiunilor est-europene catre serviciile de informații ale Rusiei, relateaza Politico. Igor Gorgan le-ar fi transmis…

- Declaratiile premierului roman Marcel Ciolacu, potrivit carora in Republica Moldova locuiesc doar romani, reprezinta o imixtiune grosolana in afacerile republicii, a declarat Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, in cadrul unui briefing de presa sustinut joi, relateaza agentia oficiala…

- Republica Moldova și Uniunea Europeana au semnat un acord de parteneriat in domeniul securitații, care a fost numit primul document de acest fel pentru UE. Potrivit Adevarului European, acest lucru a fost anunțat de șeful diplomației UE, Josep Borrel. Borrel a declarat ca acordul cu Republica Moldova…

- Candidatul la alegerile prezidențiale, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere cu E.S. Margret Uebber, Ambasadoarea Germaniei in Republica Moldova. Despre acest lucru, Tudor Ulianovschi a anunțat pe canalul sau de telegram.

- Presedinta Maia Sandu a confirmat vineri la Berlin relatarile din mass media conform carora Republica Moldova negociaza un acord de securitate cu UE, relateaza agentia EFE.Maia Sandu a reamintit ca Republica Moldova beneficiaza deja de o misiune civila europeana creata anul trecut si la care participa…

- Republica Moldova va avea o noua lege a cetațeniei, a anunțat Mircea Eșanu, șeful Agenției Servicii Publice (ASP). Potrivit acestuia, noile modificari vor fi inaintate Guvernului pina la sfirșitul mai, iar una din noutați s-ar putea referi la introducerea obligativitații cunoașterii limbii de stat pentru…

- Cetatenii moldoveni care figureaza pe lista sanctiunilor internationale risca sa ramana fara cetatenia Republicii Moldova, potrivit unui proiect de lege votat de Parlamentul de la Chisinau in prima lectura.

- Maxim Moroșan, consilierul socialist in municipiul Balți din nordul Republicii Moldova anunța ca nu a putut intra marți in Romania din cauza interdicției aplicata din motiv ca reprezinta o amenințare la adresa securitații Bucureștiului.