Stiri pe aceeasi tema

- In Bucuresti, vremea va fi caniculara, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatura umezeala (ITU) ce va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperatura maxima va fi de 35...36 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. La munte, Vremea va continua sa…

- Un fost primar al orasului Cugir, inginer de profesie, a terminat masteratul, saptamana aceasta, cu cateva zile inainte de a implini varsta de 89 de ani. De profesie inginer, meserie pe care practicat-o peste patru decenii, el s-a inscris din nou la studii pentru ca a vrut sa infiinteze un muzeu si…

- (P.E.) Marius Hațegan (PNL): Propunem cea mai buna echipa pentru Consiliul Județean Alba. Continuam dezvoltarea județului! Marius Hațegan (PNL): Propunem, ca de obicei, cea mai buna echipa pentru Consiliul Județean Alba. Continuam, și dupa 9 iunie, dezvoltarea județului! PNL Alba, probabil cea mai puternica…

- 5-8 iunie: Elevii din programul de formare a Grupului Skepsis vor reprezenta Alba Iulia la Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret, ”PRIESTS OF ARLEKIN”, din Bulgaria 5-8 iunie: Elevii din programul de formare a Grupului Skepsis vor reprezenta Alba Iulia la Festivalul Internațional…

- FRF și Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, anunța incheierea unui parteneriat de trei ani, marcand un angajament ferm in susținerea și dezvoltarea fotbalului romanesc. In cadrul acestui parteneriat, grupul va sprijini proiectele FRF și va susține Echipa Naționala a Romaniei, reafirmandu-și…

- In ianuarie 2022, partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a publicat pe Facebook un mesaj care deschidea o ”lista neagra” a presei cu ”cele mai toxice și false” redacții din Romania pornind de la publicația G4Media. Șeful partidului, George Simion, și-a asumat postarea și a declarat pentru Libertatea…

- Un drog extrem de periculos, ce poarta numele unui personaj din jocurile video, si care a ucis un copil de 13 ani, a aparut si in tara noastra. Comprimatele, care se incadreaza in zona drogurilor de mare risc, au fost depistate in Vaslui

- Specialiștii de la Institutul Național de Statistica au publicat recent o noua serie de date, prezentand o radiografie a vieții oamenilor de la noi din țara. INS a dezvaluit ce venituri au avut gospodariile din Romania, in medie, la final de 2023, dar și care au fost cheltuielile. INS, noi date despre…