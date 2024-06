Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu realizat de oamenii de știința de la UTHealth San Antonio arata ca dietele ketogenice pot grabi imbatranirea inimii și a rinichilor. Concluziile ingrijoratoare au fost facute publice in Science Advances, relateaza Medical News Today.

- A se prefacerea mort - este o strategie de aparare obișnuita in rindul animalelor. Cu toate acestea, unele specii o fac cu prea mult succes și cu efecte speciale. Comportamentul, cunoscut sub numele de imobilitate tonica, este, de fapt, destul de raspindit in natura, la multe specii, ceea ce confirma…

- Muzeul Carții și Exilului Romanesc organizeaza pe 21 mai, ora 12.00, evenimentul Calatorie inițiatica in poezia și proza Ruxandrei Cesereanu. Evenimentul este organizat in colaborare cu Școala doctorala „Alexandru Piru” a Facultații de Litere din cadrul Universitații din Craiova. In cadrul evenimentului…

- Un nou studiu realizat de oamenii de știința de la Institutul de Științe Oncologice din Singapore arunca o lumina noua asupra relației dintre metabolismul glucozei și dezvoltarea cancerului.

- Oamenii de știința au inregistrat o erupție solara de cel mai puternic nivel X. Precedentul fenomen de o asemenea intensitate a fost inregistrat pe 22 februarie, atunci a avut loc cea mai puternica erupție din actualul ciclu solar de nivelul X6,3. Cele mai inalte nivele din istoria moderna a observațiilor…

- Oamenii de știința din Coreea de Sud au anunțat un nou record mondial pentru perioada in care au susținut temperaturi de 100 de milioane de grade Celsius - de șapte ori mai calde decat nucleul soarelui - in timpul unui experiment de fuziune nucleara, in ceea ce spun ei ca este un pas important inainte…

- Un studiu observational a descoperit pentru prima data ca o specie de pasare foloseste comunicarea gestuala, despre care se credea ca este apanajul exclusiv al oamenilor. Un studiu condus de Universitatea din Tokyo, publicat la 25 martie in revista Current Biology, explica modul in care micul si coloratul…

- In India, oamenii de știința au prezentat un beton de zahar inovator. Publicația noteaza ca la dezvoltarea și producerea unui astfel de material de construcție au participat oameni de știința de la Universitatea din East London și de la companiile Tate & Lyle Sugars și Grimshaw. Se remarca faptul ca…