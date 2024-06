Stiri pe aceeasi tema

- NATO ia in calcule punerea armelor nucleare in stare de prealerta, decizie privita la Moscova ca o escaladare și un nou pas spre razboi. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, generalul (r) Alexandru Grumaz, primul ofițer roman cu studii la Harvard, are o cu totul alta explicație.

- Marcel Ciolacu a declarat ca in cazul in care sistemul Patriot acopera o parte din Ucraina nu inseamna ca nu mai acopera si Romania. Premierul a fost intrebat la Euronews daca decizia va fi luata dupa alegeri. ”Nu cred ca tine cont o astfel de decizie de un moment electoral. Si nu e prima oara cand…

- Președintele Klaus Iohannis s-a declarat rezervat sa discute „in spațiul public general” despre problema eventualului transfer al unui sistem Patriot catre Ucraina, spunand ca „este o chestiune care trebuie discutata cu specialiștii din armata” și decisa in CSAT. Șeful statului a aratat ca „nu exista…

- Situația din Ucraina e din ce in ce mai tensionata, iar țara invecinata are nevoie de tot mai multa susținere din partea NATO. Recent, Ucraina a cerut sa primeasca un sistem Patriot, insa Romania nu a dorit sa il ofere.

- Ucraina se afla intr-o situație dificila in fața unui inamic care are, aparent, resurse nelimitate. Generalul (r) Alexandru Grumaz explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, la ce ne-am putea aștepta in perioada urmatoare.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat marți, in SUA, ca in Ucraina e nevoie de sisteme de aparare antiaeriana și ca a existat o discuție intensa despre cine le poate oferi, fiind intrebata și Romania. Șeful statului a adaugat ca a vorbit despre acest subiect și cu Joe Biden și ca va trebui…

- Analistul militar Radu Tudor a explicat, intr-o intervenție recenta la radiodifuziunea publica, felul in care ajutorul american promulgat de președintele Joe Biden va schimba situația pe frontul razboiului din Ucraina.

- Ucraina se afla intr-o situație delicata pe front, intr-un moment in care nu mai beneficiaza de același sprijin din partea Occidentului. Fara muniție și cu tot mai puțini soldați, ucrainenii rezista cu greu, dar acestea nu sunt singurele probleme ale Kievului.