- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de expertul GSP Live Raul Rusescu. Vom aborda cele mai interesante subiecte ale zilei: Bayern și Real Madrid au remizat in prima manșa din semifinalele Ligii Campionilor, in Germania, 2-2, iar calificarea se decide in Spania.…

- Extrema Sebastian Mailat (26 de ani) a tras concluziile dupa victoria dramatica impotriva lui Dinamo, 2-1, in care a marcat golul decisiv in prelungiri, deși a jucat doar in ultimele 30 de minute, el revenind dupa o grava accidentare. Accidentat grav in vara, Sebastian Mailat a ratat aproape intreg…

- Silviu Izvoranu, 41 de ani, fost fundaș la Dinamo intre 2007 și 2010, o prezența discreta cand vine vorba de aparițiile in media, a abordat situația actuala a „cainilor” intr-un interviu acordat reporterilor GSP.ro. ...

- Seara magica la Salonic pentru suporterii lui PAOK in returul optimilor de finala ale Conference League. Plecata cu handicapul de 2-0 dupa manșa tur de la Zagreb PAOK a facut un meci absolut senzațional pe teren propriu și și-a asigurat pentru prima data in istoria clubului prezența in sferturile de…

- Meciul dintre Dinamo și UTA Arad s-a dovedit unul de risc maxim. Suporterii celor de la Dinamo s-au batut cu cei veniți de la Arad și ajutați in București de ultrașii de la CSA Steaua. Bataia a inceput inca de pe traseu. Suporterii celor de la UTA Arad și cei de U. Cluj s-au batut la Dedulești, pe…

- Va mai aduceți aminte de discursul memorabil a lui Donald Tusk din ianuarie 2019, cand a venit in Romania in calitate de Președinte al Consiliului European? Daca vreți sa vibrați de emoție patriotica, il puteți (re) viziona in online. Discursul a fost rostit in totalitate in limba romana, dar asta nu…

- Ethan Mbappe, fratele mai mic al capitanului echipei naționale a Franței, Kylian Mbappe, va semna la randul sau in aceasta vara cu Real Madrid. Conform presei iberice, atat familia lui Kylian Mbappe, cat si internationalul francez ar fi solicitat, in cadrul negocierilor cu madrilenii, ca actualul lider…