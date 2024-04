Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic, antrenorul „cainilor”, a comentat remiza din Banie. Dinamo a fost egalata in minutul 90 de Blanuța, iar Kopic crede ca echipa lui merita victoria cu FCU Craiova. Ce a declarat Zeljko Kopic, dupa FCU Craiova - Dinamo „Nu ne-am caștigat duelurile din finalul meciului…

- Cornel Șfaițer, președintele celor de la Poli Iași, a intervenit telefonic la GSP Live și a oferit ultimele detalii despre starea tanarului mijlocaș Luca Mihai, accidentat grav in infrangerea Politehnicii cu Dinamo, scor 0-1 # Șfaițer a comentat și prestația echipei sale de pe „Arcul de Triumf” și il…

- Siyabonga Ngezana (26 de ani), fundașul central al celor de la FCSB, s-a accidentat in minutul 53 al deplasarii cu Farul. Sud-africanul a forțat, a revenit pe gazon cateva clipe, și a fost la un pas de autogol. FCSB a mizat pe cuplul de fundași centrali Chiricheș - Ngezana contra Farului. Cei doi au…

- Echipa spaniola Real Madrid a incheiat la egalitate sambata seara, in deplasare, scor 2-2, cu formatia Valencia, intr-un meci in care a fost condusa cu 2-0. Diakhaby (Valencia) a fost scos de pe teren cu piciorul rupt, informeaza news.ro. In prima repriza Valencia a avut trei minute in care parea…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la ora 11:00. Invitatul acestuia este jurnalistul GSP.ro Adrian Duța. Cei doi vor aborda cele mai importante subiecte din fotbalul romanesc: victoria obținuta cu emoții, luni seara, de Universitatea Craiova, in compania celor de la FC Voluntari,…

- Georgi Milanov (31 de ani), autorul celor doua pase de gol din meciul Farul – Dinamo (0-2), a explicat ca in minutul 55, in care a fost schimbat, a simțit o jena in zona aductorilor, insa va fi apt pentru urmatoarele partide. Milanov și-a exprimat credința ca victoria obținuta de „caini” in fața dobrogenilor…

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, in etapa #23. Victoria a fost sarbatorita pe Arena Naționala, dar și in Giulești, unde s-au strans peste 3.500 de suporteri. Dupa ce nu au ajuns la un consens cu cei de la Dinamo in privința biletelor și a sectoarelor in care ar fi fost repartizați, suporterii…