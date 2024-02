Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a obținut o victorie importanta in cursa pentru salvarea de la retrogradare, 1-0 cu Hermannstadt. La finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”, Ionuț Badea și Ilie Dumitrescu au laudat jocul prestat de formația antrenata de Zeljko Kopic și au evidențiat organizarea defensiva aratata de „caini”.…

- Dinamo a caștigat trei puncte mari in lupta pentru evitarea retrogradarii, dupa ce a invins-o in aceasta seara pe FC Hermannstadt, cu scorul de 1-0, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, in etapa cu numarul 28 a Ligii 1. Singurul gol al partidei de pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala a fost marcat…

- In aceasta seara, de la ora 18:30, Dinamo va primi vizita celor de la Hermannstadt in etapa 28 a sezonului regulat. Cu 4 ore inaintea partidei de pe Arcul de Triumf mai sunt disponibile aproximativ 100 de bilete. Dinamo a obținut victorii consecutive cu Farul (2-0) și Oțelul (3-1), apoi a fost readusa…

- Dinamo a obținut a doua victorie la rand in Superliga, 3-1 cu Oțelul. „Cainii” au inaugurat un detaliu pe care spera sa-l transforme in tradiție in a doua parte a sezonului: o melodie speciala pe care sa se bucure la goluri Roș-albii au auzit de 3 ori cu Oțelul refrenul cantecului „Perspektiva” - S.A.R.S.…

- Capitanul Rapidului, Cristian Sapunaru (39 de ani), a fost integralist in victoria giuleștenilor din derby-ul cu Dinamo, scor 2-1. Rapid a obținut victoria in minutul 90 grație golului marcat de Borisav Burmaz și s-a apropiat la 8 puncte in spatele liderului FCSB, care urmeaza sa o intalneasca pe Universitatea…

- Startul reprizei secunde din Dinamo - FC Voluntari a fost intarziat mai bine de 5 minute. De vina au fost problemele la sistemul de comunicații al „centralului” Andrei Moroița. Cei 2.800 de spectatori prezenți pe arena „Arcul de Triumf” n-au fost incantați de fotbalul vazut in prima repriza a meciului…

- Dupa victoria lui Dinamo de la Botoșani, scor 2-0, vanzarea biletelor pentru partida cu Voluntari a crescut semnificativ. Dinamo - Voluntari are loc vineri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo infrunta Voluntari pe Arcul de Triumf, in…

- Se lucreaza de zor la ingrijirea gazonului de pe „Arcul de Triumf”, stadion care a avut probleme serioase cu suprafața de joc in ultimele luni. Dinamo va disputa ultimele meciuri acasa din 2023 pe arena de langa Herastrau. Dinamo mai are 3 meciuri de jucat pe teren propriu in 2023, cu Oțelul in Cupa…