Stiri pe aceeasi tema

- PUTEREA a relatat recent despre potențialele dificultați pe care le-ar putea intampina proprietarii dezvoltatorului One United Properties. Astazi, un comunicat emis de societate confirma o parte din aceste suspiciuni, aratand ca modelul de afaceri sufera deficiențe semnificative. Un comunicat emis astazi…

- ”One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte din Romania, raporteaza vanzari si pre-vanzari rezidentiale in valoare de 57,1 milioane de euro in primul trimestru al anului 2024, in usoara scadere cu 10% in comparatie…

- Cele 234 de milioane de acțiuni au fost plasate catre peste 60 de investitori locali și internaționali. Viitorul One United Properties, sub semnul intrebariiFondatorii One United Properties, Victor Capitanu și Andrei Liviu Diaconescu, s-au grabit sa vanda acțiunile deținute la companie, declanșand…

- Iran susține ca a informat Statele Unite cu privire la o operațiune „limitata” impotriva Israelului. Aceasta acțiune vine ca raspuns la atacul fatal asupra consulatului iranian din Siria, atribuit Israelului, care a avut loc la inceputul lunii aprilie. Ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian,…

- Victor Capitanu și Andrei Liviu Diaconescu profita de faptul ca prețul acțiunilor One United Properties este la niveluri maxime și incearca sa iasa din acționariat, punand astfel in discuție sustenabilitatea modelului lor de afaceri. Fondatorii One United Properties, Victor Capitanu și Andrei Liviu…

- Fostul premier Ludovic Orban, presedintele Forta Dreptei, recunoaște ca vrea sa intre in competitia pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale, in cadrul Aliantei Dreapta Unita. Orban spune ca lui ii place sa anunte decizia. Oricum, se va decide in Alianța cine va fi candidatul. ”Mie…

- Lipsa forței de munca este o problema peste tot, nu doar la noi, ci și in strainatate, unde prefera mulți romani sa mearga la munca. Chișineu-Criș este orașul din Vestul țarii, care a atras investiții importante cu capital strain, și are nevoie urgenta de circa 1.000 de muncitori, in condițiile in care…

- Probleme pentru un vapor plin cu 300 de tone de cereale, care a eșuat, marți dimineața, aproape de portul Tulcea. Acesta plecase din portul Galați și se deplasa catre Italia. Incidentul a avut loc in zona cotului Tulcea, in afara senalului navigabil. Pilotul a anunțat capitania Tulcea, care a trimis…