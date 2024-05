Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile contravenționale și instrumentele penale pentru recuperarea creanțelor fiscale vor fi tot mai folosite de ANAF in 2024, in colectarea de bani la buget, in contextul creșterii poverii fiscale.

- Departamentele financiare sunt pe ultima suta de metri cu finalizarea situațiilor financiare pentru 2023 și fie ca societațile au avut profit sau pierdere, subiectul de discuție in Consiliul de Administrație și, ulterior, in Adunarea Generala a Acționarilor va fi posibilitatea distribuției de dividende.…

- Controalele Antifrauda in tandem cu Inspecția Muncii la companiile de ridesharing sau anumite companii de curierat s-au intensificat, iar persoanele fizice cu averi mari au fost clar identificate de ANAF și ar putea avea obligații fiscale suplimentare. O data cu creșterea sarcinii fiscale in 2023, pare…

- "Era de asteptat sa vina presedintele Romaniei in fata cetatenilor si sa spuna ce ganduri are dupa ce-si termina mandatul. Deci n-a fost o surpriza pentru nimeni, banuiesc, anuntul de azi. Mai departe urmeaza negocieri, fiindca acolo nu se voteaza cu majoritate, trebuie un consens si cel putin in acest…

- "Era de asteptat sa vina presedintele Romaniei in fata cetatenilor si sa spuna ce ganduri are dupa ce-si termina mandatul. Deci n-a fost o surpriza pentru nimeni, banuiesc, anuntul de azi. Mai departe urmeaza negocieri, fiindca acolo nu se voteaza cu majoritate, trebuie un consens si cel putin in acest…

- Controalele fiscale realizate de ANAF au devenit mai raspandite și mai variate, cuprinzand atat verificari documentare dupa proceduri sumare, cat și inspecții fiscale. In ultima perioada, frecvența controalelor fiscale a crescut semnificativ. Chiar daca domeniile principale de interes raman in linii…

- Controalele fiscale s-au cvasi generalizat in ultimul timp și, chiar daca ariile majore de interes ale acestora au ramas in general aceleași ca in anii trecuți, abordarile ANAF au devenit mai inovative și mai complexe cu alte implicații pentru contribuabili. Aceste subiecte au fost discutate in cadrul…

- Controalele fiscale s-au cvasi generalizat in ultimul timp și, chiar daca ariile majore de interes ale acestora au ramas in general aceleași ca in anii trecuți, abordarile ANAF au devenit mai inovative și mai complexe cu alte implicații pentru contribuabili. Aceste subiecte au fost discutate in cadrul…