Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Societatii PROIECT S.A., cu sediul in municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 143 A, judetul Constanta, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 21 mai 2024, ora 10.30, la sediul social al societatii, etaj 8, Sala de Sedinta, pentru toti actionarii inregistrati…

- Tesla va cere acționarilor sa restabileasca un pachet salarial in valoare de 55 de miliarde de dolari pentru CEO-ul companiei Elon Musk și sa mute sediul social al producatorului de mașini electrice din Delaware in Texas, transmite AP. Pachetul a fost anulat in ianuarie de un judecator din Delaware,…

- Consiliul de Administrație al societații MED LIFE S.A. convoaca Adunarea generala ordinara a acționarilor in data de 29.04.2024, ora 10.00, la sediul societații, situat in București, Calea Griviței nr. 365, cladire CEx, sector 1.

- Sunt convocati toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 8 martie 2024.Consiliul de Administratie al firmei Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia convoaca Adunarea Generala a Actionarilor societatii, pe ordinea de zi a sedintei aflandu se inclusiv stabilirea bugetului…

- Vești proaste pentru pasionații de calatorii sau pentru cei care au planuri de plecare in perioada urmatoare. Tarom va inchide ruta București-Londra din aceasta vara, in timp ce Wizz Air a anunțat ca cel puțin 20 de rute operate spre și dinspre șase aeroporturi din Romania au fost suspendate și nu vor…

- Avioanele TAROM vor mai zbura in capitala Angliei doar pana in vara, iar compania aeriana Virgin Atlantic va prelua sloturile de zbor de pe aeroportul Heathrow in schimbul a 22 de milioane de lire sterline, a relatat Economica.net. Decizia a fost aprobata de Adunarea Generala a Acționarilor companiei…

- Operațiunile de reorganizare sunt un subiect de interes in contextul noilor modificari fiscale, societațile fiind tot mai interesate sa-și consolideze operațiunile și sa-și eficientizeze structurile. Insa fiecare operațiune vine cu avantajele și consecințele aferente, fiscale și financiare, și ar trebui…

- Dumitru Chirița, fostul șef al ANRE din perioada scandalului facturilor, ”premiat” politic cu un post in CA al Electrica Fostul șef al ANRE din perioada scandalului facturilor, Dumitru Chirița, a fost ”premiat” politic cu un post in Consiliul de Administrație al Electrica. Adunarea generala a Acționarilor…