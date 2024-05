Li Qiang, mesaj de felicitare lui Milos Vucevic

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, este un adevarat prieten al Serbiei și va fi intampinat calduros peste cateva zile de poporul sarb, ca cei de acasa, a declarat marți pentru CMG președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. El a precizat ca din 2016 relațiile bilaterale s-au dezvoltat la nivel inalt,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis un mesaj președintelui Republicii Malta, Myriam Spiteri Debono, cu ocazia preluarii funcției. In mesaj, Xi a aratat ca de-a lungul celor 52 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice China-Malta, cele doua țari au insistat pe respectul reciproc și tratarea…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR) anunța ca mai mulți angajați ai Poștei Romane vor intra in greva de luni, 1 aprilie, deoarece conducerea companiei nu a acceptat majorarea cu 400 de lei a salariilor și nici creșterea sporului de loialitate. SLPR mai…

- Președintele Aleksandar Vucic a postat marți seara pe Instagram un mesaj – apreciat de „Le Figaro” „cel puțin surprinzator” – in care evoca informații ce „pun in cauza interesele vitale ale Serbiei”. „Zile dificile se anunța pentru Serbia”, spune președintele Vucic in mesaj. „In acest moment ne este…

- Vicepremierul si ministrul sarb al apararii, Milos Vucevic, a apreciat vineri ca opiniile globale cu privire la interventia NATO din 1999 din Serbia incep sa se schimbe, informeaza Tanjug. Oficialul sarb a facut aceste remarci la o conferinta internationala organizata la Belgrad la 25 de ani de la lansarea…

- La scurt timp dupa publicarea Raportului Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), contestatele alegeri locale din Berlgad se vor repeta in data de 2 iunie 2024, in contextul acuzațiilor care au marcat scrutinul din decembrie anul trecut, a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar…

- China este un prieten bun al Serbiei și in cele mai dificile momente. China este țara care sprijina cel mai mult Serbia, a declarat președintele acestei țari, Aleksandar Vucic, intr-un interviu acordat pentru China Media Group (CMG). „Cand a aparut virusul care a declanșat boala COVID-19, extrem de…

- Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a vorbit despre situația de la Dinamo, club care a reușit doua victorii impresionante, 2-0 cu Farul și 3-1 cu Oțelul. Plecand de la o declarație furibunda a lui Mihai Bordeianu, mijlocașul lui Poli Iași, care a spus ca „Toți o vor pe Dinamo in Liga 1 și…