Firme Constanta: Modificari importante in Vega Turism SA, controlata de Gabriel Comanescu

- Consiliul de Administratie al Societatii PROIECT S.A., cu sediul in municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 143 A, judetul Constanta, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 21 mai 2024, ora 10.30, la sediul social al societatii, etaj 8, Sala de Sedinta, pentru toti actionarii inregistrati…

- A fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 20.05.2024, ora 12.00. In caz de neintrunire a cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi convocata in data de 21.05.2024, ora 12.00, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. Consiliul…

- Consiliul de Administratie al S.C. B.T.T. Perla Costinestiului S.A., in temeiul Legii nr. 31 din 1990 si al actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 14.05.2024, ora 12.00, la sediul societatii situat in com. Costinesti, Constanta, pentru toti…

- Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval Constanta SA a emis o convocare oficiala pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, programata pentru data de 29 aprilie 2024. Adunarea va avea loc la sediul companiei din Constanta, Incinta Port nr. 1, iar actionarii inregistrati la sfarsitul…

- Societatea THR Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra SA 1992 are un portofoliu important de hoteluri, restaurante si alte active Consiliul de Administratie al Societatii THR Marea Neagra S.A., cu sediul in localitatea Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, parter, intrunit la data de 27.03.2024, convoaca…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Hotel Club Estival 2002 SA., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 1990, republicata, ale actului constitutiv al Societatii, ale Legii nr. 24 2017, ale Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va…

- Pachetul de actiuni al Petroconst SA este detinut de Dumitru ndash; Ion Cilibia 23,4436 si de Alti Actionari 76,56 . Consiliul de Administratie al societatii Petroconst SA, cu sediul in municipiul Constanta, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 24 aprilie 2024, ora 12.00, pentru…

- Pachetul de actiuni al Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia este detinut de Ministerul Economiei, Persoane Fizice si Persoane Juridice. Consiliul de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai SA Mangalia convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 22 aprilie 2024, ora 11.30, la…