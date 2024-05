Stiri pe aceeasi tema

- Sambata Mare este ziua care incheie postul Paștelui. In aceasta zi, dupa ce Mantuitorul Hristos a patimit și a murit, creștinii așteapta Invierea Lui. Sambata Mare este o zi plina de semnificații religioase și tradiții bogate, care marcheaza pregatirile intense pentru Invierea Domnului. Gospodinele…

- Saptamana Patimilor, este un moment plin de insemnatate spirituala in calendarul creștin, fiind ultima saptamana dinaintea sarbatorii Invierii Domnului. Fiecare zi din aceasta saptamana are propriile tradiții și obiceiuri menite sa pregateasca sufletul și trupul credincioșilor pentru sarbatoarea Paștelui.…

- Sambata Mare. Ultima zi in care se mai fac pregatiri pentru Paste 2024. Semnificații religioase, obiceiuri, tradiții, superstiții Sambata Mare este ultima zi in care se mai fac pregatiri pentru Paște 2024. Din punct de vedere religios, se comemoreaza ziua in care Iisus a fost pus in mormant. Este ultima…

- In satul romanesc de altadata, cea mai mare sarbatoare a crestinatatii, Invierea Domnului, era asteptata cu nerabdare de toata familia: copii, adulti, batrani. In Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, accentul se punea pe pregatirea preparatelor traditionale ce urmau sa ocupe un loc special pe masa…

- Saptamana Mare sau a Patimilor a inceput cu Sambata lui Lazar și include sarbatorile religioase: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. Rolul acesteia este de a pregati credinciosii pentru Miracolul Invierii Domnului. In Saptamana Mare, denumita si a Patimilor, ultima din Postul…

- INCEPE SAPTAMANA PATIMILOR… Astazi, in cea de-a a șasea duminica din Postul Paștelui, cu o saptamana inainte de Invierea Domnului și imediat dupa Sambata lui Lazar, sarbatoarea Floriilor vine in viețile credincioșilor sa aduca bucurie, pregatindu-i pe oameni pentru miracolul Invierii. Este o zi care…

- Cand pica Floriile in 2024. Tradiții și obiceiuri. Suntem inca in Postul Paștelui, insa cei mai mulți credincioși se gandesc deja la Florii. Cand pica Floriile in 2024 și ce tradiții și obiceiuri sunt respectate odata cu aceasta sarbatoare? Pentru cei are nu știu, in Duminica Floriilor, comunitatea…

- In fiecare an, pe data de 17 martie 2024, in Calendarul ortodox este sarbatorit Sfantul Alexie. Astazi este ultima zi inainte de Postul Paștelui. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești astazi pentru ajutor si vindecare.