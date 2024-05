Ultima stradă din Petrisat, care necesita reabilitare, a fost finalizată Primarul Gheorghe Valentin Rotar a anunțat ca ultima strada din localitatea Petrisat, care necesita reabilitare, a fost finalizata. Lucrarile au inceput la finalul lunii februarie și au fost finanțate din bugetul local al Municipiului Blaj, valoarea acestora fiind de 1.000.000 lei. „Lucrarile de reparații capitale (carosabil rutier, rigole, trotuare) a strazii numarul 4 din Petrisat […] The post Ultima strada din Petrisat, care necesita reabilitare, a fost finalizata first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj . Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Suceava incepe lucrarile de reabilitare și modernizare pe strada Pacii din cartierul Burdujeni. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi a precizat ca și pe aceasta strada va fi implementat programul de modernizare de la scara blocului. „Inainte de a demara programul de modernizare a Sucevei…

- In intervalul orar 08:00 16:00, vor fi aplicate restrictii de trafic totale pe tronsonul delimitat de strazile Krakovia si Milano. Maine, se va asfalta carosabilul pe strada Viena din cartierul Tomis Plus. Este cea de a treia strada care intra in reabilitare dupa ce au fost finalizate lucrarile de asfaltare…

- Varianta ocolitoare a municipiului Vaslui intra in reabilitare! Investiția de pe strada Decebal se ridica la 35 de milioane de lei și presupune construirea a doua benzi pe sens, iluminat modern, trotuare si pista pentru biciclete. Lucrarile ar fi trebuit sa inceapa inca de anul trecut, insa proiectul…

- [Bacau, 27 februarie 2024] Articolul Anunț CRAB: au demarat lucrarile de reabilitare a rețelei de apa pe strada Locotenent Victor Botocan din municipiul Bacau a fost publicat in Ziarul de Bacau .

- Primarul Blajului, Gheorghe Rorat a transmis ca au au inceput lucrarile de reparații capitale (carosabil rutier, rigole, trotuare), la ultima strada din Petrisat care necesita reabilitare. „In aceste zile au inceput lucrarile de reparații capitale (carosabil rutier, rigole, trotuare) a strazii numarul…

- FOTO: Lucrari de reparații pe mai multe strazi, intr-o localitate componenta a Blajului. Investiție de un milion de lei Lucrarile de reparații la ultima strada din Petrisat au inceput in aceasta saptamana, potrivit primarului Gheorghe Rotar. Lucrarile urmeaza sa fie finalizate pana la sfarșitul lunii…

- Liceul Teoretic Traian face parte din cele 11 unitati de invatamant care au beneficiat de finantare europeana pentru a duce la capat lucrarile de modernizare si de reabilitare termica, acestea din urma fiind in valoare de 13.3 milioane de lei. Primarul Constantei, Vergil Chitac, subliniaza pe pagina…

- In februarie au fost reluate lucrarile la Sala de Sport din satul Mozaceni Vale, comuna Barla. S-a inceput cu sistematizarea curții interioare, iar stadiul realizarii obiectivului este de aproximativ 70%. Au inceput și lucrarile de asfaltare a doua drumuri comunale: strada Principala din satul Afrimești-parțial…