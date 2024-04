Stiri pe aceeasi tema

- ”Aquila (simbol bursier AQ), companie din servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, cu 30 de ani de experienta in aceasta industrie, si-a bugetat investitii de 16,9 milioane de euro pentru mijloace de transport si echipamente…

- ”Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup din industria food service din Romania, a bugetat pentru anul 2024 cresteri de doua cifre pentru principalii indicatori financiari. Compania si-a propus sa ajunga la vanzari in restaurante de peste 1,64 miliarde lei, mai mari cu 12,2% comparativ…

- ”One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, propune actionarilor ca obiectiv pentru anul 2024 venituri consolidate de 1,7 miliarde de lei, in crestere cu 15% fata de rezultatul…

- In 2023, Romania a inregistrat un deficit comercial alimentar de aproximativ 1,3 miliarde de euro, evidențiind o continua creștere a diferenței dintre importuri și exporturi in sectorul agroalimentar. Potrivit Institutului Național de Statistica, situația reflecta o creștere modesta a ambelor fluxuri…

- Veniturile operationale ale bancii au crescut in anul 2023 cu 20,1%, la 6,43 miliarde lei. La nivelul Grupului Banca Transilvania, veniturile operationale s-au majorat cu 23,3%, la 7,74 miliarde lei.“Am accelerat cresterea Grupului Banca Transilvania in 2023, mizand, ca si pana acum, pe volume mari.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a declarat, joi, ca Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia…

- Avioanele TAROM vor mai zbura in capitala Angliei doar pana in vara, iar compania aeriana Virgin Atlantic va prelua sloturile de zbor de pe aeroportul Heathrow in schimbul a 22 de milioane de lire sterline, a relatat Economica.net. Decizia a fost aprobata de Adunarea Generala a Acționarilor companiei…