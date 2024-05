Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, se opune participarii unor reprezentanti ai UE la ceremonia de reinvestire a presedintelui rus Vladimir Putin, care va avea loc marti la Moscova, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Rusia a anuntat marti ca sistemele sale de aparare aeriana au doborat sase rachete ATACMS (Army Tactical Missile Systems) produse in SUA si lansate de Ucraina in ultimele 24 de ore, informeaza News.ro, care preia Reuters.Ministerul rus al Apararii nu a precizat unde au fost doborate rachetele, insa…

- In aprecierea unei importante publicatii elvetiene, in afara de Franta, Romania, si Polonia s-ar implica printre primii in razboiul din Ucraina. Un important cotidian elvetian a atras atentia asupra pericolului de escaladare a razboiului. In cotidianul Neue Zurcher Zeitung autorul materialului a schitat…

- Un grup de 43 de tari solicita Rusiei sa autorizeze o ancheta internationala independenta cu privire la moartea in inchisoare a lui Aleksei Navalnii, relateaza Reuters, citat de News.ro.Apelul a fost lansat de catre ambasadoarea Uniunii Europene la ONU, la Geneva, Lotte Knudsen in numele celor 27 de…

- Kremlinul incita regiunea separatista Transnistria. Soldații ucraineni protejeaza restul Europei ținand frontul contra Rusiei, iar oricine crede ca Vladimir Putin se va opri dupa cucerirea Kievului ar trebui sa acorde atenție evoluțiilor de saptamana aceasta din Moldova, se spune in editorialul din…

- Doi ani de razboi intre Ucraina și Rusia. In urma cu mai puțin de un an, ucrainenii așteptau lansarea ofensivei care sa dea o lovitura decisiva armatei ruse. De asemenea, sa elibereze teritoriile pierdute. Acum, la doi ani de la declanșarea invaziei rusești, speranțele pentru o victorie rapida s-au…

- Președintele rus Vladimir Putin susține ca Rusia nu poate fi invinsa in Ucraina și a indemnat Statele Unite ale Amercii sa nu furnizeze arme Kievului. In interviul acordat jurnalistului american Tucker Carlson, președintele rus s-a referit și la tema invadarii unui stat NATO.

- "Au existat indemnuri pentru a provoca Rusiei o infrangere strategica pe campul de lupta", a declarat Vladimir Putin. "In opinia mea, acest lucru este imposibil prin definitie. Nu se va intampla niciodata”, a spus liderul de la Kremlin.Pe de alta parte, Putin a insistat ca Rusia nu are niciun interes…