Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Cioloș a afirmat marți, 23 ianuarie, ca „dupa ce ieri” a spus ca va cere in Consiliul UE demisia Comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowsk, ministrul Florin Barbu „a venit pana la Bruxelles pe banii cetațenilor”, dar „nu a participat la ședința”.Fost Comisar…

- Radu Hanga Junior, a fost reales președinte al Bursei de Valori București. Este fiul fostului primar de la Campia Turzii. La finalul lunii noiembrie 2023, Radu Hanga Jr. a fost reales președinte al Bursei de Valori București, cea mai important instituție de profil din Romania. Hanga a fost ales președinte…

- Eurodeputatul roman Victor Negrescu a cerut susținere din partea Uniunii Europene pentru fermieri:"Fermierii din toata Europa și din țara mea, Romania, au nevoie de sprijinul Uniunii Europene.Am solicitat Comisarului European pentru Agricultura, ca reprezentant al Grupului anti-european conservator,…

- Cifra de afaceri de 115,9 milioane de lei, in creștere cu 12,4%, și un profit net dublu de 22,3 milioane de lei; Rezultat operațional de 33,2 milioane de lei, cu 79,3% mai mare, in context de scadere a prețului la laptele de vaca și la cereale; Șeptel de animale de aproape 13.000 de capete, in creștere…

- Analizele Bancii Nationale a Romaniei arata ca este probabil sa asistam in perioada urmatoare la o crestere a numarului insolventelor, in linie cu tendințele europene, a afirmat, luni, Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, conform Agerpres."In acest mediu, de decelerare economica…

- Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura va fi acordat și in urmatorii ani, termenul limita luat in calcul fiind 31 decembrie 2026, potrivit unui proiect de HG publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Incepand cu anul 2015 se aplica,…

- Superbet Group, liderul industriei de pariuri sportive din Romania, anunța numirea lui Jimmy Maymann in funcția de CEO, incepand cu data de 15 ianuarie 2024. Compania a anunțat astazi ca Johnny Hartnett, actualul CEO, va renunța la poziția sa și se va alatura Consiliului de Administrație (CA)…

- Rompetrol Rafinare a facut publice, miercuri, rezultatele pe primele noua luni ale anului in curs, acestea indicand pierderi nete de 3,5 milioane de dolari, dar si scaderi in ceea ce priveste cifra de afaceri si profitul operational. „In primele 9 luni din 2023, compania a inregistrat rezultate financiare…