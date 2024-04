Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanici de la Universitatea din Exeter au facut o descoperire de ultima ora: o mutatie genetica unica identificata la doi copii, frati, care nu a mai fost observata pana acum la oameni, ceea ce deschide calea catre noi optiuni de tratament pentru diabetul zaharat de tip 1.

- Un studiu recent publicat in revista Science of the Total Environment a dezvaluit prezența microplasticelor in eșantioanele istorice de sol, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la conservarea descoperirilor arheologice. Cercetatorii de la Universitatea din York au descoperit microplastice in…

- Un studiu observational a descoperit pentru prima data ca o specie de pasare foloseste comunicarea gestuala, despre care se credea ca este apanajul exclusiv al oamenilor. Un studiu condus de Universitatea din Tokyo, publicat la 25 martie in revista Current Biology, explica modul in care micul si coloratul…

- In urma cu aproximativ 5.200 de ani, viața unui barbat s-a incheiat violent intr-o turbarie din nord-vestul Danemarcei. Acum, cercetatorii au folosit analize genetice avansate pentru a spune povestea neașteptata a „Omului din Vittrup”, cel mai vechi imigrant cunoscut din istoria Danemarcei, relateaza…

- Virusuri stravechi, care au infectat vertebratele cu sute de milioane de ani in urma, au jucat un rol crucial in evolutia creierelor noastre avansate si a dimensiunilor corpurilor pe are le avem in prezent, sugereaza constatarile unui studiu recent. Aceasta cercetare, publicata joi in revista Cell,…

- Oamenii de știința de la Universitatea McMaster din Canada și de la ALK-Abello A/S din Danemarca au facut o descoperire revoluționara in domeniul alergiilor. Aceștia au identificat un tip specific de celula imunitara numita „celula B de tip 2 de memorie” (MBC2), care joaca un rol cheie in memoria alergiilor.…

- Cercetatorii de la Universitatea din Kiel, Germania, au descoperit in Marea Baltica un zid despre care se crede ca ar avea o vechime de aproximativ 11.000 de ani, noteaza Euronews. Acesta dateaza din ultima epoca glaciara și are o lungime de aproape un kilometru. La acea vreme, zidul se afla probabil…

- Somonul este un pește gustos, dar și foarte bun pentru protejarea sanatații. Cercetatorii de la Universitatea din Colorado au identificat cel puțin patru compuși prezenți in acest pește, toți contribuind la reducerea colesterolului rau. Se știe ca aceasta forma de colesterol se acumuleaza in vasele…