Stiri pe aceeasi tema

- Boala Lyme și sezonul capușelor Temperaturile in creștere ce au urmat unei ierni ușoare ajuta capușele sa devina active și sa transmita, in numar mai mare și mai devreme, boala Lyme. Conform Institutului Național de Sanatate Publica, in Romania, la nivel național, in anul 2018, au fost confirmate 532…

- Un barbat din Germania, care ar fi primit 217 vaccinuri anti-Covid in 29 de luni, nu a prezentat „niciun semn” ca ar fi fost vreodata infectat cu virusul care provoaca Covid-19 si nu a raportat niciun efect secundar legat de vaccin, potrivit unui studiu publicat in revista Lancet Infectious Diseases,…

- Cercetatorii de la Universitatea Harvard au anunțat crearea unui nou antibiotic eficace in combaterea bacteriilor rezistente la medicamente. In studiile de laborator, cresomicina, numele noului antibiotic, a demonstrat ca poate ucide bacterii rezistente la medicamente, agenții patogeni extrem de periculoși…

- Cresomicina, un compus inovator, a furnizat rezultate promitatoare impotriva tulpinilor de bacterii care sunt rezistente la medicamentele existente prezent. Rezistenta antimicrobiana (RAM) apare atunci cand bacteriile evolueaza intr-un mod care face ca antibioticele traditionale sa fie ineficiente impotriva…

- Virusuri stravechi, care au infectat vertebratele cu sute de milioane de ani in urma, au jucat un rol crucial in evolutia creierelor noastre avansate si a dimensiunilor corpurilor pe are le avem in prezent, sugereaza constatarile unui studiu recent. Aceasta cercetare, publicata joi in revista Cell,…

- Potrivit unui recent studiu, neuronii specifici oxitocinei, hormonul fericirii, intervin in imbunatațirea memoriei in cazul persoanelor afectate de demența Alzheimer. Cercetatorii de la Universitatea din Tokyo au fost interesați de rolul hormonului oxitocina (OXT) in procesul de invațare și memorare.…

- Furnicile forțeaza leii din Kenya sa-și modifice comportamentul de vanatoare și sa schimbe prada, arata un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Florida și publicat in revista Science, informeaza Mediafax.Furnicile cu cap mare, despre care se crede ca sunt originare din Mauritius,…

- Oamenii de stiinta au finalizat catalogarea microorganismelor care traiesc in cel mai mare habitat al planetei, oceanele. Studiul, condus de italianca Elisa Laiolo de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie King Abdullah din Arabia Saudita, se numeste Kmap si a fost publicat in jurnalul stiintific…