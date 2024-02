Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai amplu studiu pana in prezent privind vaccinurile impotriva COVID a analizat problemele medicale in randul a aproape 100 de milioane de persoane imunizate. Studiul, care a analizat siguranța vaccinurilor anti-COVID-19, aduce in atenție posibile conexiuni intre administrarea acestora și creșteri…

- Virusuri stravechi, care au infectat vertebratele cu sute de milioane de ani in urma, au jucat un rol crucial in evolutia creierelor noastre avansate si a dimensiunilor corpurilor pe are le avem in prezent, sugereaza constatarile unui studiu recent. Aceasta cercetare, publicata joi in revista Cell,…

- Oamenii de știința au descoperit ca un tsunami stravechi, care a lovit acum mai bine de 8200 de ani in largul coastelor Marii Britanii, ar fi putut cauza distrugerea pe scara larga a populațiilor din epoca de piatra. Cercetatorii de la Universitatea din York și de la Universitatea din Leeds au efectuat…

- Colesterolul ridicat devine o problema de sanatate mult prea frecventa, afectand in prezent aproape 2 din 5 adulti din Statele Unite. La nivel mondial se estimeaza ca aproape 18 milioane de vieti sunt pierdute anual din cauza bolilor cardiovasculare. Acum, un nou vaccin aflat in curs de dezvoltare promite…

- Tehnologia Chat GPT nu este folosita doar pentru a scrie eseuri. Cercetatorii in domeniul inteligenței artificiale din Texas experimenteaza citirea mintii. Desi tehnologia este departe de a fi aplicata in viata de zi cu zi, ea ofera o privire asupra modului in care companiile ar putea dezvolta o asistența…

- Rezultatele unui studiu au fost adunate intr-o lucrare care a fost publicata la inceputul lunii. Studiul se bazeaza pe analiza mai multor voluntari, care au fost puși sa asculte clipuri audio, in timp ce creierul lor era scanat de un aparat FMRI (Functional magnetic resonance imaging). Pe scurt. Cu…

- Barbatii ar trebui sa renunte la alcool cu cel putin trei luni inainte de a concepe un copil (studiu)Cercetatorii afirma, dupa ce au analizat efectele consumului de alcool in ceea ce priveste sindromul alcoolismului fetal, ca barbatii ar trebui sa se abtina de la bautura cu cel putin trei luni inainte…

- Mulți dintre noi obișnuim sa dormim cu telefonul pe noptiera sau chiar in pat. Unii romani scrolleaza pe rețele de socializare chiar și inainte de culcare. Specialiștii atrag insa atenția ca acest obicei e daunator. El poate cauza insomnie, iar telefoanele in sine emit radiații care pot cauza chiar…