Peștii devin tot mai mici din cauza creșterii temperaturii apei Un studiu recent al Universitații din Tokyo arata ca peștii din vestul Oceanului Pacific de Nord au devenit mai ușori in ultimele decenii din cauza creșterii temperaturii apei, care le-a limitat sursele de hrana. Cercetatorii au analizat 13 specii de pești și au constatat ca greutatea lor individuala și biomasa totala au scazut in anii 1980 și 2010. Scaderea greutații peștilor in anii 1980 a fost legata de creșterea numarului de sardine japoneze, ceea ce a dus la o mai mare concurența intre diferitele specii pentru hrana. In anii 2010, in ciuda unei ușoare creșteri a populațiilor de sardine… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

