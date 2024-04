Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de cercetatori marini care incerca sa gaseasca specii necunoscute in oceanele lumii a anunțat ca a descoperit aproximativ 100 de specii noi, inclusiv o creatura misterioasa in forma de stea, scrie CNN.

- Potrivit Directiei Generale Anticoruptie, in urma unor perchezitii imobiliare in orasul Covasna si in comuna Comandau intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de braconaj, au fost retinute sase persoane banuite ca ar fi vanat ilegal inclusiv exemplare ale unor specii de animale protejate…

- Un studiu recent al Universitații din Tokyo arata ca peștii din vestul Oceanului Pacific de Nord au devenit mai ușori in ultimele decenii din cauza creșterii temperaturii apei, care le-a limitat sursele de hrana. Cercetatorii au analizat 13 specii de pești și au constatat ca greutatea lor individuala…

- ”La data de 26 februarie a.c., in jurul orei 09:00, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Timis au fost sesizati cu privire la faptul ca pe un fond cinegetic care se intinde pe raza localitatilor Ortisoara-Vinga- Seceani, s-ar afla mai multe exemplare de vanat decedate”, au…

- Descinderile efectuate de anchetatori la domiciliile unor barbati din Neamt, care erau suspectati ca au indeletniciri ilegale prin paduri, au avut rezultatele scontate, fiind intocmite dosare penale.

- O echipa de oameni de știința de la Fundația Hamai a anunțat descoperirea incitanta a cinci noi specii de vipere cu gene (Bothriechis schlegelii) in junglele din Columbia și Ecuador. Oamenii de știința au anunțat acest lucru intr-un raport publicat in Evolutionary Systematics. Descoperirile au fost…

- Chile și California au suferit zilele trecute, in mod diferit, de pe urma efectelor schimbarilor climatice, potențate de fenomenul meteorologic El Nino, spun specialiștii citați de New York Times. Doua colțuri indepartate de lume, cunoscute pentru climatul temperat, au fost lovite de dezastre naturale…

- Columbia cere ajutor international in lupta impotriva a 31 de incendii de padure, active in mai multe regiuni, in care au ars 600 de hectare, si in capitala Bogota, unde flacarile se apropie de o zona rezidentiala, scrie News.ro. Presedintele Gustavo Petro a declarat in fata presei ca a ”activat protocoale…