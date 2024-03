Bolile neurologice, principala cauză de probleme de sănătate la nivel global Bolile care afecteaza sistemul nervos, cum sunt demențele de tipul Alzheimer, dar și migrenele sau consecințele unui accident vascular cerebral, reprezinta principala cauza a problemelor de sanatate la nivel global. Bolile sistemului nervos au reprezentat tema unui studiu publicat recent in revista Lancet Neurology. Concluzia acestui studiu este ingrijoratoare. Potrivit acestuia nu bolile cardiovasculare, ci cele neurologice sunt cauza celor mai multe probleme pe termen lung. In 2021, 43% din populația globului – 3,4 miliarde de persoane – a fost afectata de o boala nerologica, potrivit acestui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bolile care afecteaza sistemul nervos, cum ar fi dementa de tip Alzheimer, migrenele sau consecintele unui accident vascular cerebral, reprezinta in prezent principala cauza la nivel mondial a problemelor de sanatate, potrivit unui vast studiu publicat vineri, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Conform…

- ”Din cauza unei usoare stari gripale, Papa si-a anulat, ca masura de precautie, audientele prevazute azi (vineri – n.red.)”, a anuntat Vaticanul, fara sa faca alte precizari. Papa Francisc a implinit in luna decembrie varsta de 87 de ani. La ora actuala se deplaseaza in scaunul cu rotile, din cauza…

- Potrivit unui recent studiu, neuronii specifici oxitocinei, hormonul fericirii, intervin in imbunatațirea memoriei in cazul persoanelor afectate de demența Alzheimer. Cercetatorii de la Universitatea din Tokyo au fost interesați de rolul hormonului oxitocina (OXT) in procesul de invațare și memorare.…

- Imunitatea fumatorului persista sa fie ”prabușita” mulți ani dupa ce acesta a renunțat la acest viciu, avertizeaza un studiu publicat recent in revista Nature. Concluzia acestui studiu aprofundeaza ințelegerea efectelor nocive ale fumatului asupra sanatații. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații…

- Somonul este un pește gustos, dar și foarte bun pentru protejarea sanatații. Cercetatorii de la Universitatea din Colorado au identificat cel puțin patru compuși prezenți in acest pește, toți contribuind la reducerea colesterolului rau. Se știe ca aceasta forma de colesterol se acumuleaza in vasele…

- Bolile grave sunt vești devastatoare pentru oameni, iar singura lor speranța de a se vindeca este in credința și in puterea medicilor. Din acest motiv, exista o rugaciune puternica care vindeca bolile grave. Este considerata un adevarat miracol pentru sanatate, avand in vedere puterea uriașa pe care…

- Cercetatorii americani au demonstrat ca fiecare organ din corpul nostru elibereaza in sange un ansamblu de proteine. Aceste proteine evidențiaza varsta biologica a organelor respective. Studiul cercetatorilor de la Universitatea Stanford din SUA a fost publicat in revista Nature, transmite Sciences…