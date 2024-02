Gripa nu-l ocolește nici pe Papa Francisc ”Din cauza unei usoare stari gripale, Papa si-a anulat, ca masura de precautie, audientele prevazute azi (vineri – n.red.)”, a anuntat Vaticanul, fara sa faca alte precizari. Papa Francisc a implinit in luna decembrie varsta de 87 de ani. La ora actuala se deplaseaza in scaunul cu rotile, din cauza multiplelor probleme de sanatate. Sanctitatea sa a avut o serie de probleme de sanatate in ultimii ani, suferind de diverse afecțiuni la genunchi, la coapsa si la colon. Suveranul Pontif a fost operat in iunie 2023 de o hernie. In tinerețe a fost supus unei ablațiuni parțiale de plaman. La inceputul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc și-a anulat toate vizitele de sambata, din cauza unei ușoare stari gripale, anunța Vaticanul, dar fara sa dea alte explicații. Citește și: Ovidiu Parșan, actor in filmul propus de Romania pentru Oscar, candideaza la primarie ”Din cauza unei usoare strari gripale, Papa si-a anulat, ca masura…

- ”Din cauza unei usoare strari gripale, Papa si-a anulat, ca masura de precuatie, audierile prevazute azi (sambata), anunta Vaticanul fara sa faca alte precizari.Papa Francisc, care a implinit varsta de 87 de ani in decembrie si care se deplaseaza cu un scaun cu rotile. a suferit o serie de probleme…

- La recomandarea medicilor sai, Papa Francisc si-a anulat deplasarea prevazuta la Dubai pentru cea de-a 28-a Conferinta a Partilor (COP28) asupra schimbarilor climatice, a anuntat marti Vaticanul, citat de AFP.

- Papa Francisc și-a anulat calatoria planificata la reuniunea COP28 privind clima de la Dubai din cauza efectelor gripei și a unei inflamații pulmonare, a anunțat marți Vaticanul, sporind astfel ingrijorarile legate de sanatatea sa.

- Papa Francisc și-a anulat calatoria planificata in Dubai, unde trebuia sa participe la conferința despre clima COP28, din cauza problemelor sale de sanatate, a declarat marți Vaticanul, potrivit Reuters.

- Papa Francisc, care se recupereaza in urma unei inflamatii pulmonare, va participa la cea de-a 28-a Conferinta a Partilor (COP28) asupra schimbarilor climatice, care se va desfasura sub egida Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) la Dubai in perioada 30 noiembrie-12 decembrie, asa

- Papa Francisc sufera de o inflamație a plamanilor și se afla intr-o stare "buna și stabila", primind un tratament intravenos cu antibiotice. Iși va limita activitațile in urmatoarele zile pentru a-și conserva forțele, a anunțat luni Vaticanul, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvant Matteo Bruni a precizat,…

- Starea de sanatate a papei Francisc, afectat de gripa zilele trecute, este "buna si stabila", a anuntat luni biroul de presa de la Vatican, precizand totodata ca unele dintre intalnirile suveranului pontif au trebuit sa fie amanate pe durata convalescentei sale.