Fabrica de diamante a lui Ceaușescu a ajuns un tun imobiliar Recent am povestit intr-un articol despre pasiunea familiei Ceaușescu pentru diamante și cum au reușit sa obțina, temporar, concesiunea unei mine de diamante in Africa. Ce a urmat dupa ce au pierdut-o, puteți afla in continuare. Soții Ceaușescu erau, realmente, fascinați de diamante. Fața de apropiați le spuneau „stele”. De aceea, pierderea concesiunii exploatarii de […] The post Fabrica de diamante a lui Ceaușescu a ajuns un tun imobiliar appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul belgian Sonaca , un gigant in industria aerospațiala globala, a anunțat planuri pentru extinderea prezenței sale in Romania, cu o investiție semnificativa, de 38 milioane de euro, intr-o noua fabrica. Guvernul roman sprijina aceasta expansiune in industria aerospațiale prin acordarea unui ajutor…

- Lucrarile la Autostrada Moldovei au scos la iveala un pericol neașteptat in timpul construcției tronsonului Ploiești-Buzau, in zona localitații Pietroasele din Buzau. Muncitorii au facut o descoperire șocanta atunci cand au gasit bombe ramase din timpul celor doua razboaie mondiale. In timpul sapaturilor…

- Intr-un oraș in care poluarea atinge valori alarmante in mod constant, necesitatea unor spații verzi care sa contracareze efectele nocive ale acesteia este uriașa. Insa Capitala Romaniei, care a cunoscut o dezvoltare accelerata in ultimii ani in sectorul construcțiilor, nu doar ca duce o lipsa acuta…

- Lucrurile par a scapa de sub control in partidului SOS, condus cu mana de fier de Diana Șoșoaca! Liderul partidului a convocat de urgența forul de conducere doar pentru a-și elimina soțul din randurile SOS. Diana Șoșoaca se pare ca și-a adus problemele la locul de munca! Mai exact, liderul partidului…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, un numar destul de mare de cetațeni romani stabiliți in strainatate beneficiaza de pensie achitata de statul roman, iar numarul acestora depașește 100.000 de persoane. Romania exporta lunar peste 115.000 de pensii in 58 de țari Un document oficial al Camerei…

- Grupul francez Rossmann are planuri de a inaugura prima fabrica de ambalaje de carton tip fagure din Romania. Aceasta inițiativa reprezinta o premiera pentru producatorul in cauza. Noua fabrica va produce carton destinat ambalajelor, avand ca scop inlocuirea polistirenului utilizat in prezent pentru…