- 10.000 de alergatori de toate abilitațile au luat startul la primul eveniment de alergare important al anului, cea de-a 13-a ediție OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON. Lista caștigatorilor:La Semimaraton OMV Petrom (21 km), proba Masculin, primii trei caștigatori au fost din Kenya: Alex Nzioka MATATA…

- In weekend-ul 11-12 mai, Bucureștiul gazduiește cea de-a 13-a ediție OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON. Evenimentul reunește mai multe curse de alergare, -21 km, ștafeta (3 x 6,5km + 7km + 7,6km), 10km, și 2,5 km. Sunt așteptați 10.000 de alergatori de toate abilitațile, unii motivați de dorința de…

- Recent am povestit intr-un articol despre pasiunea familiei Ceaușescu pentru diamante și cum au reușit sa obțina, temporar, concesiunea unei mine de diamante in Africa. Ce a urmat dupa ce au pierdut-o, puteți afla in continuare. Soții Ceaușescu erau, realmente, fascinați de diamante. Fața de apropiați…

- In aceasta perioada se desfașoara la Meknes cea de a XVI-a ediție a Salonului Internațional al Agriculturii din Maroc, (SIAM) 2024, cel mai mare eveniment agricol din Africa și Orientul Mijlociu, dar ambasadoarea Maria Ciobanu a sabotat participarea țarii noastre intr-un mod incredibil. La Meknes, in…

- Luni, piața a fost martora unui eveniment istoric: pentru prima data, prețul tonei de cacao a depașit pragul de 9.000 de dolari, surclasand astfel tona de cupru. Creșterea record vine pe fondul temerilor privind aprovizionarea și eforturilor producatorilor de ciocolata de a-și asigura necesarul de materie…

- Edilul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a dat peste cap calculele Alianței PSD-PNL prin candidatura sa la Primaria Capitalei, avand susținerea multor locuitori ai Capitalei ba chiar și din …Africa. Cristian Popescu Piedone a caștigat detașat, in 2012, al doilea mandat de primar al Sectorului…

- Dubai are in plan sa construiasca cel mai cel mai inalt turn cu ceas rezidențial din lume. Este vorba, mai exact, de Turnul Aeternitas, dezvaluit oficial la un eveniment de lansare saptamana trecuta. Turnul Aeternitas va avea o inalțime de 450 de metri (1.476 de picioare) – de peste patru ori inalțimea…

- Incepand de joi, 29 februarie, și pana vineri, 1 martie, un val de praf saharian va traversa țara noastra, din sud catre nord. Praful saharian va inrautați temporar calitatea aerului, insa va aduce și apusuri spectaculoase de soare. Ce este praful saharian Vanturile fierbinți din Africa transporta,…