Google pune politica pe pauză: Chatbotul Gemini evită subiectul alegerilor! Google a anunțat ca va limita funcționalitatea chatbotului sau Gemini, interzicandu-i sa raspunda la intrebari legate de alegerile care vor avea loc in acest an la nivel global. Google urmarește sa minimizeze erorile tehnologice și sa evite diseminarea dezinformarii. Context Restricțiile vin in contextul in care progresele in inteligența artificiala generativa, inclusiv crearea de imagini și videoclipuri, au starnit ingrijorari legate de raspandirea dezinformarii. Guvernele au inceput sa ceara reglementari stricte pentru aceste tehnologii, in incercarea de a proteja integritatea procesului electoral.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actualizarea vine intr-un moment in care progresele in inteligenta artificiala generativa, inclusiv generarea de imagini si videoclipuri, au starnit ingrijorari legate de dezinformare si stiri false in randul publicului, determinand guvernele sa reglementeze tehnologia, arata Reuters, citat de news.ro..Intrebat…

- Actualizarea vine intr-un moment in care progresele in inteligenta artificiala generativa, inclusiv generarea de imagini si videoclipuri, au starnit ingrijorari legate de dezinformare si stiri false in randul publicului, determinand guvernele sa reglementeze tehnologia. Intrebat despre alegeri, cum…

- Candidatul la Parlamentul European din partea AUR, Felicia Akkya, spune ca formațiunea din care face parte va face eficientizare administrativa in adevaratul sens al cuvantului! Ce inseamna acest lucru? „In primul rand, ținem cont de dorința romanilor și reducem numarul de parlamentari la 300! Mergem…

- Este revolta in Neamț dupa decizia anunțata de liderii Coaliției. Se pare ca liderii filialelor PSD si PNL nu-și doresc liste comune pentru alegerile locale si vor avea candidati separati atat la primarii cat si la Consiliul Judetean Neamt. Anunțul a fost facut de catre presedintele PSD Neamt, Daniel…

- Compania de sondare a opiniei publice CURS a realizat la nivel național, in perioada 15-27 ianuarie, un sondaj privind procentele obtinute de partidele politice la alegerile europarlamentare daca acestea ar fi organizate duminica viitoare. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare,…

- O agenție de turism de peste Ocean are o oferta inedita: Ocolul Pamantului cu trenul, intr-un voiaj care va include cele mai luxoase vagoane și care va strabate și Romania, scrie Club Feroviar . Concret, la finalul verii și inceputul toamnei din acest an, doritorii vor putea strabate patru continente.…

- Dupa eșecul notabil din 2022 pe tema aderarii la Spațiul Schengen, unii lideri liberali par sa fi schimbat tactica incepand sa se laude cu rezultatele obținute de alții, considera Daniel Catalin Zamfir, senator PSD. Criticile indreptate spre cei 10 ani de mandat ai președintelui Klaus Iohannis aduc…

- Anul viitor ar putea fi marcat de o volatilitate tot mai mare, in condițiile in care conflictele militare prelungite din Ucraina și Gaza și incertitudinea economica vor influența votul in alegerile cruciale din intreaga lume, alegeri care, la randul lor, vor modela ordinea globala, scriu New York Times,…