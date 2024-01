PSD, favorit pentru europarlamentare. Șoșoacă, outsider Compania de sondare a opiniei publice CURS a realizat la nivel național, in perioada 15-27 ianuarie, un sondaj privind procentele obtinute de partidele politice la alegerile europarlamentare daca acestea ar fi organizate duminica viitoare. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, scrutinul ar fi caștigat de PSD (30%), pe locul secund s-ar clasa AUR (21%), in vreme ce PNL ar obtine doar 19%. Pe locul patru in preferintele romanilor s-ar clasa Alianța Dreapta Unita (USR+PMP+FD), care ar obtine un procent de 14% din voturile romanilor. De subliniat ca sondajul CURS arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

