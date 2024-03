Cacao, mai scumpă decât cuprul: Cât a ajuns să coste tona de boabe? Luni, piața a fost martora unui eveniment istoric: pentru prima data, prețul tonei de cacao a depașit pragul de 9.000 de dolari, surclasand astfel tona de cupru. Creșterea record vine pe fondul temerilor privind aprovizionarea și eforturilor producatorilor de ciocolata de a-și asigura necesarul de materie prima. Creștere accelerata in martie Martie aduce o creștere spectaculoasa a prețurilor futures la cacao , cu aproape 50%, ritm aproape dublu fața de inceputul anului. Dinamica este atribuita recoltelor compromise de condițiile meteo nefavorabile și atacurilor daunatorilor la culturile de cacao… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

