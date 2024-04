Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca se asteapta ca Mircea Geoana sa candideze la alegerile prezidentiale. ”Sunt ferm convins ca va candida. Nu suport ipocrizia. Nu suport jocul dublu de a vinde adevarul altfel decat e. Dupa ce ai…

- Premierul Marcel Ciolacu il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia Bancii Nationale. ”Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a anuntat Marcel Ciolacu la Prima TV.

- Profesorul de economie Cristian Paun a susținut ca Romania n-a ințeles nimic din precedenta criza economica, iar cea care va veni pare, de asemenea, sa ne ia prin surprindere, mai ales ca decidenții noștri se incapațaneaza sa ne ascunda adevarul. Declarațiile au fost facute in cadrul Știrilor B1 TV, …

- Mugur Isarescu mai ramane la șefia BNR? Parlamentul hotaraste cine va fi viitorul guvernator al Bancii Nationale a Romaniei , nu depinde de noi, a raspuns, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intrebat daca a luat in considerare un nou mandat. ”Noi nu putem sa luam nicio decizie. Parlamentul hotaraste,…

- Guvernatorul BNR a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca Romania este pregatita pentru impozit progresiv si cota unica de TVA, asa cum recomanda atat Fondul Monetar International, cat si Banca Mondiala. “Nu cred ca e de actualitate intr-un an electoral. Orice discutie pe masa se duce…

- Prognoza actualizata a Bancii Nationale a Romaniei reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte. Inflatia coboara la finalul anului. ”In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR…