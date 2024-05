Stiri pe aceeasi tema

- ”MedLife, cea mai mare retea de servicii medicale private din Romania, anunta intrarea in actionariatul Personal Genetics, centru de genetica medicala umana, cu acoperire nationala, infiintat in anul 2011. Astfel, Grupul MedLife devine operatorul care detine cea mai mare expertiza in sfera de secventiere…

- Urmare a celor șase percheziții efectuate marți, 5 martie, de catre polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighișoara, intr-un dosar penal de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura…

- Conform prevederilor legislației referitoare la sistemul national privind factura electronica , intrate in vigoare la inceputul acestui an, in perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite in Romania, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate avertizeaza furnizorii de servicii medicale ca facturile care nu vor fi transmise prin sistemul RO e-factura nu vor fi acceptate la plata. „Conform prevederilor legislației referitoare la sistemul național privind factura electronica*, intrate in vigoare la…

- Femeile refugiate in Romania sunt in continuare dependente de sprijinul societații civile, iar persoanele vulnerabile nu au acces la o serie de servicii medicale vitale in sistemul public de sanatate, transmite Asociatia Moaselor Independente. Asociatia Moaselor Independente (AMI), organizatie care…

- Asociația Moașelor Independente (AMI), organizație care ofera servicii de sanatate pentru femei, gravide, mame și nou-nascuți, servicii medicale și navigare în sistemul medical pentru persoane vulnerabile și refugiate, arata ca, la doi ani de la inceperea razboiului din Ucraina,sistemul public medical…

- La doi ani de la inceperea razboiului din Ucraina, femeile refugiate in Romania sunt in continuare dependente de sprijinul organizațiilor civile și nu au alta cale de a accesa servicii medicale vitale, susțin reprezentanții unui ONG care ofera servicii de sanatate pentru femei, gravide, nou-nascuți,…

- Continue reading Platforma informatica din sistemul de asigurari de sanatate da, din nou rateuri, recmala medicii din Cluj/Nu este normal ca din cauza unui sistem informatic incorect elaborat și mult subdimensionat medicii sa valideze noaptea serviciile medicale acordate in timpul zilei at Info real.