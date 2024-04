În județul Prahova, peste 200 de oameni au beneficiat de servicii medicale gratuite! Caravana Medicala Romania Suverana are scopul de a aduce speranța celor ignorați de autorițați. Medicii voluntari care activeaza in spitalul mobil intind o mana de ajutor celor care de ani de zile nu au mai trecut pe la doctor.In cele trei zile de activitate in județul Prahova, peste 200 de oameni au beneficiat de servicii medicale gratuite, fara a fi nevoiți sa se deplaseze pe distanțe lungi.Caravana Medicala Romania Suverana continua sa faca bine romanilor și Romaniei, iar medicii voluntari din cadrul spitalului mobil vin in ajutorul tuturor acelora care au nevoie de servicii medicale. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

