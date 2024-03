Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 30 martie, Caravana vine in ajutorul romanilor ignorați de autoritați in localitațile Copalnic, Manaștur, Poienile de sub Munte și Sacel.Dupa mai bine de 34 de ani, timp in care, pur și simplu, oamenii de la sat au fost lasați de izbeliște de toți cei care s-au aflat la putere, Caravana Medicala…

- In țara in care sitemul medical se afla intr-un declin total, Caravana Medicala este șansa pentru mii de romani de a beneficia de servicii medicale gratuite, la standarde europene. Peste 600 de bihoreni au fost consultați de speciliaști, chiar in localitatea lor. Mulți dintre aceștia au profitat de…

Caravana Medicala continua sa faca Romania bine. Spitalul Mobil este in județul Bihor, unde va ramane toata saptamana

30 de județe și peste 16.000 de oameni au beneficiat de sprijinul spitalului mobil. Caravana Medicala face Romania bine

- Pentru mulți locuitori din județul Mureș, vizita Carvanei Medicale a insemnat o oportunitate de a fi consultați de un medic specialist, la standarde inalte, dar și cel mai important, fara costuri suplimentare. Caravana Medicala iși continua misiunea in județul Mureș, in localitațile Sanpetru, in zilele…

- Este a doua zi in care Caravana Medicala se afla in Comuna Hodac din județul Mureș, acolo unde inca de la primele ore s-au prezentat peste 110 persoane.Oamenii sunt impresionati de intreg demersul și apreciaza faptul ca pot beneficia de astfel de servicii in mod gratuit și fara a fi necesar sa se deplaseze…

Caravana Medicala asigura servicii medicale mureșenilor ignorați de guvernarile Romaniei din ultimii 34 de ani

Romanii primesc cu incredere vizita Caravanei și cauta sa afle aici ce probleme de sanatate au