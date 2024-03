Stiri pe aceeasi tema

Un cutremur cu magnitudinea de 4 pe scara Richter s-a produs luni, la adancimea de 15 km, la ora 23:50:46

Romanii primesc cu incredere vizita Caravanei și cauta sa afle aici ce probleme de sanatate au. Caravana Medicala, pentru a doua zi la Parau. Oamenii, bucuroși ca pot face analize gratuite. Medicii voluntari au tratat peste 14.000 de persoane

In perioada 2-18 februarie, la Doha, in Qatar, au loc Mondialele de natație. Romania are 8 sportivi

Romania a fost invinsa de Spania, scor 36-24, in Grupa B a Campionatului European din Germania. Handbal masculin: Xavier Pascual – Spania a meritat sa castige, dar sunt mandru de echipa mea

Potrivit Politiei de Frontiera, pe sensul de intrare in Romania au fost 79.310 de persoane. Vineri nu s-a permis intrarea in tara a 29 de cetateni straini

Pe sensul de intrare in Romania au fost 107.600 de persoane. Peste 7.000 de ucraineni au intrat duminica in tara; in total – 284.700 de persoane au tranzitat frontiera

Anunțul a fost facut Politia Romana. Vești bune pentru victimele violenței domestice. De la 1 ianuarie se extinde sistemul de monitorizare electronica in 20 de județe

Una dintre cele mai importante legi din țara, cea care va stabili cum se construiește in Romania, este in plina dezbatere in Parlament. Ce se intampla cu spațiile verzi? Legea care poate schimba totul