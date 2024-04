Robotul, viitorul nostru coleg la muncă Inteligența Artificiala a depașit de mult granițe pe care mulți nici macar n-ar fi indraznit sa și le imagineze in urma cu doar cațiva ani. La cum evolueaza lucrurile acum, este greu de prevazut pana unde se va ajunge cu noile tehnologii. Un lucru incepe sa se intrevada foarte clar: ziua in care robotul va deveni […] The post Robotul, viitorul nostru coleg la munca appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

