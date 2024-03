Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone spune ca bugetul Sectorului 5 este de 1.200 miliarde de lei, mult mai mic decat al Sectorului 1, unde se afla Clotilde Armand. Cristian Popescu Piedone a facut cunoscuta intenția sa de a candida la Primaria Capitalei printr-o campanie mediatica intensa. El spune ca va face ordine…

- Foto | Piedone, apariție de senzație la TV: Edilul, candidat la Primaria Capitalei, a venit cu roaba la emisiuneCristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, și-a facut apaiția, luni seara, la Romania TV, intr-un mod inedit.Edilul Sectorului 5 a aparut imbracat ca un muncitor,…

- Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și primar al Sectorului 5, a vorbit la Antena 3 CNN despre candidatura sa la primaria Capitalei. Intrebat daca dupa ce a intrat in forța in aceasta campanie a simțit cumva ca nu este o candidatura dorita, Cristian…

- Cristian Popescu Piedone a spus ca se implica 100% in alegerile pentru Capitala și are și un raspuns pentru coaliția PSD-PNL, care a spus ca nu l-a luat in calcul drept candidat pentru Capitala. Cristian Popescu Piedone le mulțumește celor de la PSD și PNL pentru ca ii fac un beneficiu prin faptul ca…

- Președintele PNL București, Sebastian Burduja, despre care Puterea a scris ca are cele mai mari șanse sa fie candidatul alianței PSD-PNL la Primaria Capitalei, a comentat ultimul sondaj de opinie, cel comandat de Nicușor Dan. Sebastian Burduja a acordat recent un interviu in care a spus ca Bucureștiul…

- Cristian Popescu Piedone a emis prognoza meteo in politica. In ciuda faptului ca ”vine furtuna peste București”, primarul Sectorului 5 se arata hotarat sa o infrunte. Intr-o postare plina de poezie și aluzii la starea actuala a scenei politice, Piedone iși arata determinarea de a candida pentru fotoliul…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a abordat intr-un interviu tema migrației locuitorilor din oraș, subliniind determinarea sa de a face din Buzau unul dintre cele mai prietenoase și atractive orașe din Romania. ”Vreau ca Buzaul sa devina unul dintre orașele cele mai bune de locuit din Romania.”,…

- Catalina Poiana, presedintele Colegiului Medicilor Bucuresti, a declarat marti, despre criza de personal din spitale, ca au promisiuni ferme ca in decursul saptamanii viitoare, aceste memorandumuri vor fi aprobate, ea aratand ca acest deficit vine mult din spate care s-a accentuat pe masura trecerii…