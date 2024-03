Cristian Popescu Piedone a spus ca se implica 100% in alegerile pentru Capitala și are și un raspuns pentru coaliția PSD-PNL, care a spus ca nu l-a luat in calcul drept candidat pentru Capitala. Cristian Popescu Piedone le mulțumește celor de la PSD și PNL pentru ca ii fac un beneficiu prin faptul ca inca nu s-au hotarat daca merg impreuna sau separat la alegerile pentru primaria Capitalei. Edilul Sectorului 5 spune ca acest lucru il ajuta cu fiecare zi care trece, deoarece caștiga capital electoral. Cristian Popescu Piedone le mulțumește celor de la PSD și PNL ”100 intru in alegerile pentru Capitala…