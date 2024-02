Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) il acuza de conflict de interese pe primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Situația legala ar putea spune insa o alta poveste, una in care interpretarea ANI nu corespunde dreptului administrativ. Dincolo de simpatii și antipatii, normale cand vine vorba…

- Agenția Naționala de Integritate il acuza pe primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, de conflict de interese administrativ, pentru ca și-a angajat ginerele pe un post in primarie, funcție din care a caștigat peste 100.000 de lei timp de doi ani.

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, și-a reconfirmat candidatura la Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), marți seara, in direct. Anuntul initial privind participarea la alegerile pentru Capitala, asteptat cu mult interes de numerosii sai sustinatori, l-a…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…