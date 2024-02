Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se afla, la ora transmiterii acestei știri in biroul președintelui Camerei Deputaților. Aici au ajuns Marcel Ciolacu și restul liderilor PSD, care discuta in aceasta perioada organizarea pentru alegeri. Este foarte posibil ca vizita lui Piedone la…

- Cristian Popescu Piedone face un anunț-șoc! Vrea sa candideze la Primaria Capitalei din partea PSD Aflat la conferința prilejuita de alegerile pentru funcția de președinte PUSL Sector 6, Cristian Popescu Piedone a anunțat ca iși dorește sa intre in alianța cu PSD pentru cursa desemnarii Primarului…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, s-a aratat convins ca voturile bucurestenilor acordate lui Traian Basescu la alegerile pentru Primaria Capitalei vor merge in acest an la actualul edil Nicusor Dan. „Vreau sa stiti domnule primar general ca toate voturile lui Traian Basescu, in 2024, in Bucuresti, vor…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca in cazul in care partidul nu o va desemna candidat la Primaria Capitalei va sustine "cu toata onestitatea si sinceritatea" un alt coleg, fie ca este Robert Negoita, Daniel Baluta sau Cristian Popescu Piedone, daca vreunul dintre acestia va candida,…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea reacționeaza la propunerea lui Robert Negoița de a desființa Primaria Capitalei. Fostule edil vine cu argumente și susține ca transferarea atribuțiilor catre sectoare, nu se poate realiza nici legal și nici practic. Mai mult, acest lucru ar implica schimbarea…

- Bucureștenii apeleaza tot mai des la firmele de dezinsecție, dupa ce Capitala a fost invadata de ploșnițe. In mijlocul iernii, Bucureștiul se confrunta cu un fenomen neobișnuit – o invazie de ploșnițe, iar locuitorii orașului cauta cu disperare soluții pentru a scapa de aceste insecte. Cu toate ca autoritațile…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a declarat miercuri, la Antena 3, ca senatorul Adrian Streinu-Cercel a fost testat de PSD in sondaje de opinie pentru o eventuala candidatura a acestuia la funcția de primar al Sectorului 1 din Capitala, dar senatorul social-democrat a transmis partidului ca…