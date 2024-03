Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Cristian Ghinea a lansat un pariu online in care prezinta deja ce scoruri vor avea principalii candidați la Primaria Capitalei.El spune ca Nicușor Dan va lua 40% din voturi, fiind urmat de Cristian Popescu-Piedone, cu 31% din voturi, in timp ce candidatul comun al coaliției PSD-PNL, medicul Catalin…

- Sondajul realizat de INSCOP Research a masurat opțiunile bucureștenilor in batalia pentru Primaria Capitalei. Au fost testate 3 scenarii:In primul scenariu testat, respondenții au fost intrebați pe cine ar vota ca primar al Bucureștiului, daca ar avea de ales intre Cristian Popescu Piedone, Nicușor…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 12 martie, ca optiunea liberalilor pentru Primaria Capitalei este acum Sebastian Burduja, președintele PNL București, iar decizia finala este așteptata peste cateva zile, dupa o ultima discuție in coaliție cu PSD privind posibilitatea unui candidat…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei…

- Nicușor Dan, actualul primar general al Capitalei, candidat independent sustinut de USR-PMP-Forta Dreptei, este preferat de 36% dintre locuitorii Bucureștiului, in timp ce Gabriela Firea, care in acest moment este candidata PSD, este preferata de 33%, arata rezultatele sondajului CURS publicat duminica,…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca in cazul in care partidul nu o va desemna candidat la Primaria Capitalei va sustine “cu toata onestitatea si sinceritatea” un alt coleg, fie ca este Robert Negoita, Daniel Baluta sau Cristian Popescu Piedone, daca vreunul dintre acestia va candida,…