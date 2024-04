Stiri pe aceeasi tema

- Anual, in data de 6 Aprilie, Biserica Ortodoxa ii pomenește pe Sfantul Mucenic Irineu, Sfantul Eutihie, Sfanta Cuvioasa Platonida și pe Sfinții Cuvioși Grigorie Sinaitul și Platonida. Sambata de 6 Aprilie reprezinta cea de-a treia sambata din Postul Paștelui. Potrivit randuielilor Postului Mare, sambata…

- SARBATOARE… Buna Vestire, cunoscuta și sub denumirea de Blagoveștenia sau „Ziua Cucuclui”, este una din marile sarbatori din calendarul creștin-ortodox, praznuita an de an pe 25 martie, in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Fecioarei Maria ca il va naște pe Fiul lui Dumnezeu.…

- Postul Paștelui este unul dintre cele mai mari din an și totodata cel mai aspru dintre toate. Sfintele Paști nu au o data fixa de praznuire, astfel inceputul postului difera de la un an la altul. Anul acesta, Postul Mare a inceput pentru creștinii ortodocși pe 18 martie și se va incheia pe 4 mai, cand…

- Daca va doriți sa țineți Postul Paștelui ca la carte, țineți cont de cateva reguli. Postul Sfintelor Paști este cel mai aspru post al Bisericii Ortodoxe.In acest post, se face "dezlegare" la untdelemn, la vin și, mai rar, la pește. Postul Paștelui 2024. Care sunt zilele cu dezlegare la pește Cum zacusca…

- Comparativ cu celelalte posturi de peste an, Postul Paștelui poate fi considerat mai aspru, existand numai doua sarbatori cu dezlegare la pește.Este vorba de Buna Vestire (25 martie) și Duminica Intrarii Domnului in Ierusalim (28 aprilie).Postul Paștelui 2024: pomenirea celor adormițiIn Biserica Ortodoxa,…

- In calendarul creștin-ortodox, Lasata Secului pentru Postul Paștelui 2024 marcheaza inceputul unei perioade de reflectare și pregatire spirituala inaintea Invierii lui Iisus, programata pentru 5 mai. Data de 17 martie anunța startul postului, care debuteaza efectiv pe 18 martie. In tradiția romaneasca,…

- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2024, perioada Postului Mare va dura de la 18 martie pana la 4 mai . Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se schimba…

- Postul Paștelui se apropie cu pași repezi, insa, pana atunci, credincioșii se afla in ultima saptamana dinaintea Postului Mare (11-17 martie 2025), numita in Biserica Saptamana branzei sau Saptamana Alba. Saptamana Branzei este perioada care face trecerea spre cel mai aspru si mai lung post din an,…