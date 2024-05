Tudose îl distruge pe Geoană: Am mai văzut zei de-ăştia. Sunt sătul de Batmani

Vicepreşedintele PSD Mihai Tudose îl ironizează pe Mircea Geoană şi minimizează sondajele care îi dau acestuia şanse mari la alegerile prezidenţiale din acest an. „Da, o să ia 3%, 4%, am înţeles! Am mai văzut zei de-ăştia. Sunt sătul… [citeste mai departe]