- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul adopta in sedinta de joi ordonanta de urgenta care prevede ca anumite categorii de bugetari vor beneficia de cresteri salariale de 10%, dar si decontari pentru ochelarii de vedere. Premierul a precizat ca ordonanta urmareste rezolvarea unor „inechitati”…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca guvernul a aprobat o majorare salariala cu 10% in doua transe, iunie si septembrie, pentru mai multe categorii de salariati din administratia centrala si locala, Premierul a precizat ca este vorba, in special, despre angajatii din cultura, de la Registrul Comertului,…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus in sedinta de Guvern ca a vazut ca exista nemultumiri fata de aceasta majorare salariala pe care Guvernul urmeaza sa o aprobe. ”Am vazut ca exista nemultumiri fata de aceasta majorare, considerata prea mica. Chiar in Guvern, sunt angajati care protesteaza sustinand ca…

- Ciolacu, amenințari pentru bugetarii care protesteaza pentru salarii: Exista și soluții pentru structuri de personal mai suple Ciolacu, amenințari voalate pentru bugetarii care protesteaza pentru salarii: Sunt soluții pentru structuri de personal mai suple, a spus premierul. Mai mult, acesta a cerut…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, inaintea ședinței de guvern, aprobarea majorarilor salariale pentru anumite categorii de bugetari. Anunțul premierului vine dupa ce o parte din bugetarii care vor primi bani in plus s-au aratat nemulțumiți și au cerut o majorare mai mare. Proiectul de ordonanța…

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns joi, la inceputul ședinței de guvern, nemulțumirilor legate de majorarile salariale din sectorul bugetar. Premierul i-a taxat pe funcționarii de la Guvern și Parlament și a anunțat o reorganizare care va duce la concedierea unor persoane.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, cu privire la faptul ca ca pacienții cronici nu sunt scutiți de acea contribuție la sanatate care se reține pe durata concediului medical ca s-a luat o decizie rapida. ”CASS platim cu toții, și eu și dvs. Oriunde in lumea asta nu poți sa ții sistemul de sanatate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca masurile luate de Guvern permit, in prezent, angajarea de personal medical in spitale fara sa existe obligativitatea unui memorandum si a subliniat ca, in continuare, se are in vedere gasirea unei solutii pentru a impulsiona angajarile in unitatile spitalicesti…