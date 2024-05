Stiri pe aceeasi tema

- Angajații agențiilor pentru protecția mediului din mai multe județe au ieșit in fața instituțiilor și au afișat pancarte mesaje legate de solicitari salariale, potrivit comunicatelor și anunțurilor pe rețele sociale. Pe scurt, aceștia cer alinierea salariilor de la nivel local, la nivelul celor de la…

- Demnitarii care nu reprezinta țara in litigiile internaționale vor fi amendați cu sume de pana la 2,5 milioane de lei, prevede un proiect de lege dezbatut și votat recent in Parlament. Și tot in aprilie, Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența prin care a modificat modalitatea de atribuire a unor…

- Premierul Marcel Ciolacu face, luni, ședința cu miniștrii, dupa avertismentul de saptamana trecuta de la Ministerul de Finanțe. Un memorandum al acestui minister arata ca, din cauza cheltuielilor excesive, Executivul nu va mai avea bani nici pentru majorarile salariale promise profesorilor și medicilor,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca si bolnavii cronici vor fi scutiti de la plata contributiilor sociale pentru concediile medicale. El a precizat ca Guvernul a luat o decizie rapida, pentru ca se tot intarzia a se interveni in Parlament pe acest act normativ. „In primul rand, CASS platim…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care extinde programul de ajutor financiar pentru tinerele mame aflate in situatii defavorizate. Totodata, mamele cu copii bolnavi sunt scutite de plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical. Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca Guvernul are un plan ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timisoara, ca da asigurari ca ca avem un plan pentru…

- O ordonanța de urgența pusa in dezbatere publica prevede creșterea numarului de funcții de conducere și da liber la angajari in companiiile de stat, deși Guvernul se angajase, prin ordonanța-trenuleț, pe care amanat-o succesiv in privința reducerii de posturi, sa taie din cheltuielile cu bugetarii.…

- ​Guvernul se intrunește din nou vineri, avand un singur punct pe agenda de lucru: adoptarea proiectului de ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Actul s-a aflat in analiza și in ședința de Guvern de joi, dar nu a fost adoptat in lipsa de avize. Executivul…