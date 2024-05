Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca Guvernul poate gasi ”soluții pentru structuri de personal mai suple” in cazul angajaților de la Guvern și Parlament care protesteaza nemulțumiți de creșterea salariala de 10% propusa de Ministerul Muncii. Premierul a anuntat ca Executivul aproba majorare…

- Sindicalistii functionarilor publici din Camera Deputatilor si Senat si a personalului contractual din cele doua Camere ale Parlamentului isi exprima dezacordul fata de propunerea Guvernului de a majora salariile doar cu 10% in doua transe. „Opinia publica si, din pacate, si factorul politic au inoculat…

- O saptamana de foc la Guvern unde subordonații premierului Ciolacu refuza sa munceasca, fiind nemulțumiți de salarii. Vineri dimineața, angajații din aparatul de lucru al Guvernului se afla in greva japoneza. Aceștia au afișat anunțul ”greva japoneza” pe ușile birourilor din Palatul Victoria sau poarta…

- Evenimentul Noaptea Muzeelor din acest an sta sub semnul intrebarii. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei a anunțat ca intra in greva intrucat angajații sunt revoltați ca trebuie sa lucreze ore suplimentare. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei anunța…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului (SAONRC) intra joi in greva japoneza, la nivel national, solicitand Guvernului demersuri urgente pentru majorarea salariilor cu 15%, ONRC fiind „institutia publica cu cel mai mic nivel de salarizare din justitie”, potrivit unui comunicat…

- Sindicatele afiliate Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” organizeaza, miercuri, o greva de avertisment in unitatile sanitare. Greva de avertisment va avea loc, in intervalul orar 12:00-13:00, in unitatile sanitare publice, la aceasta urmand sa participe membri de sindicat si alti angajati care au semnat…

- Protest inedit chiar la ușa Guvernului. Angajații SGG au parasit birourile și au ieșit sa protesteze chiar in curtea instituției, fiind nemulțumiți de salarii. Un protest spontan are loc la aceasta ora la Secretariatul General al Guvernului, instituția care gestioneaza activitatea Executivului din punct…