Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Ungaria a rabufnit la adresa arbitrajului lui Danny Makkelie din meciul naționalei maghiare cu Germania, scor 0-2. Ungurii sunt nemulțumiți ca arbitrul olandez nu a dat fault la primul gol al Germaniei, marcat de Musiala. Ei acuza faptul ca Gundogan a recuperat o minge in careul advers dupa…

- Presa din Ungaria a rabufnit la adresa arbitrajului lui Danny Makkelie din meciul naționalei maghiare cu Germania, scor 0-2. Ungurii sunt nemulțumiți ca arbitrul olandez nu a dat fault la primul gol al Germaniei, marcat de Musiala. Ei acuza faptul ca Gundogan a recuperat o minge in careul advers dupa…

- Azi e Germania - Ungaria, in etapa a doua a grupelor EURO 2024, de la ora 19:00. Atacantul Ungariei, Martin Adam, a atras atenția la meciul cu Elveția (1-3) prin gabaritul sau mai degraba de rugbyst sau de luptator MMA. Nemții susțin ca e „tipul taietorului de lemne canadian”. Dupa eșecul din meciul…

- Atacantul Ungariei, Martin Adam, a atras atenția la meciul cu Elveția (1-3) prin gabaritul sau mai degraba de rugbyst sau de luptator MMA. Nemții susțin ca e „tipul taietorului de lemne canadian”. Dupa eșecul din meciul de debut la Euro, 1-3 cu Elveția, este de așteptat ca selecționerul Ungariei, Marco…

- Germania va deschide Campionatul European pe care il gazduiește pe 14 iunie, de la ora 22:00, cu Scoția. Cu doar 4 zile inainte de startul EURO, doi internaționali din lotul lui Julian Nagelsmann au fost la un pas de bataie. Antonio Rudiger și Niclas Fullkrug, rivali in finala Champions League de pe…

- Atacul care l-a vizat pe un politician al partidului de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a avut loc marți, 4 iunie, dupa ce, in urma cu mai puțin de o saptamana, un alt incident violent s-a produs in timpul unei demonstrații antimusulmane, relateaza agențiile DPA și Reuters, citate…

- Romania a devenit interesanta pentru Germania și altfel decat ca furnizoare de forța de munca. Viorel este un exemplu graitor in acest sens. In cadrul unui program de refacere a biodiversitații, zece exemplare de ras (lynx lynx) din Romania vor fi mutate in Germania, pentru refacerea diversitații genetice…

- Germania se numara acum printre liderii mondiali in sustinerea apararii ucrainene, a declarat joi presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau video catre concetateni, dupa ce cu doua zile inainte ii multumise personal cancelarului Olaf Scholz pentru ceea ce a facut pentru Ucraina in China. Joi,…