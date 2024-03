Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timisoara, ca Guvernul are un plan pentru ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen, pana la sfarșitul anului.

- Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca guvernul are un plan ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Insa pentru ca acest lucru sa se intample, trebuie ca interesul national sa primeze in fata orgoliilor politice, pentru ca nimic nu se poate construi…

- Exista un plan pentru ca, pana la sfarșitul anului, Romania sa aiba o aderare completa la Schengen, inclusiv terestru, spune premierul Marcel Ciolacu, aflat la inaugurarea terminalului „Plecari” a Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia, cu ocazia

- Guvernul a modificat din nou regulile pentru parinții care vor ieși din țara insoțiți de copii. Acestea se vor aplica din 31 martie, cand romanii vor putea calatori fara control la documente in spațiul Schengen aerian și maritim. Potrivit Ordonanței Executivului, parinții trebuie sa aiba asupra lor…

- O ordonanța de urgența pusa in dezbatere publica prevede creșterea numarului de funcții de conducere și da liber la angajari in companiiile de stat, deși Guvernul se angajase, prin ordonanța-trenuleț, pe care amanat-o succesiv in privința reducerii de posturi, sa taie din cheltuielile cu bugetarii.…

- Premierul Marcel Ciolacu a raspuns acuzațiilor aduse de USR și Dacian Cioloș, care susțin ca liderul PSD ar fi manipulat piețele de capital in favoarea acțiunilor Gabriel Resources, prin antepronunțarea greșita, care a dat de ințeles ca Romania va pierde procesul la Curtea de Arbitraj de la Washington. …

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose susține ca tranșarea chestiunii Schengen intr-un Consiliu JAI ar fi marea capcana pe care o poate pregati Romania. Tudose arata ca in cazul in care Austria ar bloca Romania in Consiliul JAI, atunci i-am putea da in judecata și s-ar putea impune poprire pe activele…

- Partidul cancelarului austriac Karl Nehammer, OVP, care participa la Congresul PPE de la București, nu va fi de acord cu manifestul PPE, deoarece conține și „linii roșii”, cum ar fi energia nucleara sau extinderea Schengen, relateaza publicația austriaca Kurier. „Avem poziții clare și o atitudine clara…