- Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca Guvernul are un plan ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timisoara, ca da asigurari ca ca avem un plan pentru…

- Angajatii din Sanatate picheteaza joi, sediile Ministerelor Sanatatii si Muncii, nemultumiti de majorarea salariilor cu doar 15%, crestere despre care afirma ca acopera doar partial inflatia si este departe de nivelul acesteia din ultimii ani. Reprezentantii Federatiei “Solidaritatea Sanitara” au anuntat…

- Serviciul de securitate al Georgiei a anunțat, luni, ca a interceptat o incarcatura clandestina de explozibili cu destinatia Voronej, oras rusesc, care plecase din portul ucrainean Odesa si ar fi traversat inclusiv teritoriul Romaniei, ascunsa sub paravanul unui transport de baterii. Agentia de securitate…

- Delegația FMI ajunge astazi la București și va purta, timp de patru zile, discuții cu Guvernul și cu reprezentanții altor instituții. Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, susține ca vizita FMI este una de rutina, in contextul in care țara noastra nu are un acord de imprumut cu instituția financiara…

- Bogdan Cristea, unul dintre cei mai apreciați profesori de limba romana, care a ajutat in mod gratuit zeci de mii de copii din Romania, a murit in urma unei suferințe de cateva luni. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook „Prof. Cristea”, administrata in ultima perioada de sora profesorului. „O…

- Romanii vor putea cumpara antibiotice din farmacie, fara rețeta, potrivit unui ordin al Ministerului Sanatații. Farmaciile pot elibera acum antibiotice fara rețeta, insa doar pentru tratamentul de 3 zile. Și asta pentru ca Ministerul Sanatații a publicat un ordin care schimba modul in care sunt prescrise…

- Romania achizitioneaza 200 de rachete Patriot printr-un program comun la nivel NATO. Costul estimat pentru cumpararea acestora este de peste 1 miliard de euro, fara TVA, pret in care sunt incluse piese de schimb si servicii conexe. “Ministerul Apararii Nationale saluta semnarea de catre Agentia NATO…